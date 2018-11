Carrarese Berretti, trasferta a Cuneo

Il 2005 di mister Mazzanti ospite dell'Empoli

Calcio Junior - Si avvicina un nuovo weekend calcistico , seppur assai incompleto, per le selezioni giovanili della Carrarese.

La Berretti di mister Ficagna dopo la sconfitta col Torino è impegnata in un'altra trasferat in terra piemontese questa volta in casa del Cuneo. Si gioca sul terreno del "Monregale" di Mondovi domenica 18 alle ore 14.30.

Fermi per turno di riposo sia gli Under 17 cat 2002/03 che gli Under 15 2004 azzurri oltre agli Esordienti 2007 e 2008.

I Giovanissimi regionali 2005 di mister Mazzanti ospiti dell'Empoli (Campo Monteboro, domenica 18 ore 11).

A Fossone domenica 28 alle ore 11 i Giovanissimi Regionali B 2006 di Bennati che attendono la Pistoiese.

Infine match casalingo a Fossone per la categoria Pulcini 2009 che ospiteranno l'Atletico Carrara (Sabato 17 alle ore 15.30)