Carrarese Berretti super ad Arezzo

Gli azzurrini di Ficagna espugnano con merito (1-3) il terreno della vicecapolista Arezzo.

Calcio Junior - Grande vittoria esterna della Berretti della Carrarese che saluta al meglio, con il secondo successo consecutivo, il 2018. Gli azzurrini di mister Ficagna superano in trasferta la vicecapolista Arezzo col punteggio di tre a uno.Partono bene i padroni di casa: al 15' Nencioni si rende pericoloso con un diagonale terminato di poco a lato. Nei minuti successivi occasione per la Carrarese: salvataggio di Cecci su conclusione di con Scaletti. Al 22' passa in vantaggio la Carrarese: dalla sinistra Gabriele Gandolfi (foto) con un diagonale batte il numero uno amaranto. Tredici minuti più tardi arriva il raddoppio degli ospiti: cross dalla sinistra per Scaletti che insacca alle spalle di Ubirti. Sotto di due gol gli amaranto si svegliano e impensieriscono il portiere con un tiro di Finocchi. La prima frazione di gioco termina 2-0 per la Carrarese. Dopo nove minuti dall’inizio della ripresa l’Arezzo accorcia le distanze con Neri, bravo a segnare di testa su un corner di Sbarzella. Al 60' arriva la terza rete della Carrarese: su cross dalla sinistra insacca il neo entrato Fantini. Al 70' i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione diretta di Caselli, la gara si innervosisce, infatti nel finale l’Arezzo resta addirittura in nove per l’espulsione di Verdelli per doppia ammonizione. Il match termina 3-1 per gli azzurrini.



Il tabellino del match

AREZZO-CARRARESE 1-3

AREZZO: Ubirti, Ruscetta, Circi, Sbarzella, Neri, Tralci, Sussi, Micocci, Caselli, Nencioni, Finocchi. AA disp. Casini, Zampini, Baldoni, Nocentini, Vellitri, Calissi, De Luca, Verdelli, Fontana, Sestini. All. Longo.

CARRARESE: BAlestri, Bongiorni, Bianchi, Manzo, Maccabruni, Ugolini, Bennati, Fortunati, Scaletti, Panati, Gandolfi.A disp. Gallina, Ferri, Vaira, Lodovici, Centonze, Nobile, Tivegna, Petriccioli, Fantini. All. Ficagna.

ARBITRO: Nannelli di Valdarno (Ass. Marconi / Grassi di Arezzo)

RETI: 22' Gandolfi, 37' Scaletti, 54' Neri, 60' Fantini.