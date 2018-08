Carrarese Berretti, si inizia a sudare a Fossone

Una delle molte novità il ritorno in azzurro dio bomber Petriccioli dopo due stagioni alla Fiorentina

Calcio Junior - CARRARA- Terminate le vacanze per la formazione Berretti della Carrarese. Gli azzurrini di mister Daniele Ficagna hanno infatti iniziato a sudare sul terreno di Fossone per la preparazione estiva che li porterà a settembre ai nastri di partenza del campionato.



Dopo il bel torneo disputato alla guida degli allievi nazionali Under 17 Ficagna è stato promosso a pieni voti dalla società che ha voluto assegnargli la guida dell'Under 19 che lo scorso anno era partita con mister Nardini, per poi passare a metà percorso a a Maurizio Antonucci.



Rosa che resta ancora in fase di ultimazione con società e tecnico che stanno passando al vaglio alcuni nomi per poterla completare.