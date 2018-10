Carrarese Berretti, Sardegna amarissima

Gli azzurrini di Ficagna , colpiscono due pali, sbagliano un rigore e subiscono la sconfitta nel recupero con una rete in offside

Calcio Junior -

ARZACHENA-CARRARESE 2-1

(Berretti)

ARZACHENA: Esposito, Fenu, Asara, Aisoni, Patta, Flighddu, Paiano, Nedea, Scarcia, Menichelli, Persico. A disp. Carta, Mocci, Marras, Bazzu, Filigheddu, Denzi, Serra, Alias, Pola, Cirigliano, Casalloni, Puddu. All. Averini.

CARRARESE: Balestri, Maccabruni, Shehu, Manzo, Vaira, Ugolini, Nobile, Fortunati, Fantini, Orlandi, Petriccioli.A disp. Paita, Bianchi, Ferri, Busnelli, Gandolfi, Mosti, Lodovici, Bongiorni, Scaletti. All. Ficagna.

ARBITRO: Fresu di Sassari. (Ass. Staffieri di Olbia, Faria di Nuoro)

RETI: 12' Fantini, 46' Scarcia, 92' Persico.



ARZACHENA- Autentica giornataccia per la Berretti della Carrarese che sul terreno dell'Arzachena coglie due pali, sbaglia un rigore nel recupero e sempre nel recupero subisce la rete del 2-1 in evidente fuorigioco. E pensate che gli azzurrini di mister Ficagna erano partiti bene col la rete di Fantini in apertura. I sardi pareggiavano il conto con Scarcia. Carrarese sfortunata con due pali in pochi minuti nella ripresa. In pieno recupero prima Persico trovava la rete del successo in chiar offside e poco dopo Fantini mandava sulla traversa un penalty concesso dall'arbitro.