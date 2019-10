Carrarese Berretti, Petriccioli salva gli azzurrini

Calcio Junior -

Pontedera-Carrarese 1-1

(Berretti)

PONTEDERA: Ciabattini, Iaia, Marino, Guacci, Fiscella, Pretato, Pagliai, Pruneti, Salvaggio, Varriale, Giuliani.A disp. Di Furia, Cotumaccio, Del Fiore, Chesi, Cannata, Bertolini, Freschi, Pucci, Nerom Cirri, Tricarico. All. Costa.

CARRARESE: Pinna, Bianchi, Della Pina, Manzo, Furio, Ugolini, Lodovici, Pedrazzi, Petriccioli, Furno, Scaletti. A disp. Gallina, Orlandi, Benassi, Dell'Amico L, Biasci, Ferri, Cenderello, Barcio, Dell'Amico G. All. Ficagna.

ARBITRO: Tarcchi di Prato. (Ass, Napolano /Raimo di Empoli)

RETI: 80' Giuliani, 95' Petriccioli



La Carrarese Berretti ringrazia Davide Petriccioli (foto). Con una rete del bomber classe 2002 in pieno recupero gli azzurrini pareggiano in extremis sul terreno del Mannucci in casa del Pontedera. Gara che ha visto la Carrarese fallire numerose palle gol in particolar modo nella ripresa. Primo tempo privo di particolari emozioni che si cnclude a reti inviolate. Nella rpreas la Carrarese preme e fallisce molte occasioni con un Petriccioli particolarmente ispirato che coglie una clamorosa traversa su punizione da trenta metri . Poco piu' tardi ancora l'attaccante a spedire di poco fuori. La beffa per gli azzurrini arriva al l'80' con il Pontedera che finalizza con Giuliani una rapida azione in contropiede. In pieno recupero Petriccioli al 95' su assist di Barcio mette in fondo al sacco per il meritato pareggio.

Sabato prossimo per gli azzurrini altro match in trasferta questa volta sul terreno di gioco della Viterbese Castrense.

NM