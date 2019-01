Gli azzurrini di mister Ficagna recuperano il momentaneo svantaggio. Con la Pistoiese termina 1-1

Calcio Junior - CARRARESE-PISTOIESE 1-1

CARRARESE:Balestri, Bongiorni, Bianchi, Fortunati, Maccabruni, Ugolini, Lodovici, Pedrazzi, Scaletti, Panati, Gandolfi. A disp. Paita, Ferri, Vaira, Manzo, Bennati, Dell'Amico, Tivegna, Petriccioli, Fantini, Orlandi. All. Ficagna.

PISTOIESE:Isolani, Icardi, Ussia, Gaggioli, Giomi, Fiorentini, Nieri, Ercoli, Bartolini, Pinucci, Nieri. A disp. Vivona , Rossi, Aiassa, Foci, Sgrilletti, Ibaiu, Muho, Giuliano, Di Clemente, Ciravegna. All. Pascali.

ARBITRO: Leone di Pisa . Ass. Laveneziana di Viareggio, Loreto di Empoli.

RETI: 25' pt Bartolini, 39' st Orlandi (rig)



AVENZA-Pareggio in rimonta per la Berretti della Carrarese che sul terreno del Paolo Deste della Covetta impatta 1-1 con la Pistoiese. Gara non spettacolare, condattoa prevalentemente dagli azzurrini in particolar modo nella ripresa. Dopo due tentativi per parte la Pistoiese trova la rete del vantaggio con una bella azione finalizzata da Bartolini che infila Balestri all'angolino. Carrarese che cerca di reagire ma va all'intervallo in svantaggio.

Nella ripresa i ragazzi di mister Ficagna premono con costanza dalle parti di

alcuni tentativi ben neutralizzati dalla difesa arancione fino al minuto 39' quando il direttore di gara decreta un calcio di rigore che Orlandi trasforma per l'1-1 finale.



Prossimo appuntamento per la Berretti sarà la trasferta di sabato prossimo sul terreno di gioco della Lucchese.