Carrarese Berretti, è un periodaccio

Ad Albissola per gli azzurrini di Ficagna arriva la terza sconfitta consecutiva

Calcio Junior -

ALBISSOLA-CARRARESE 2-1

ALBISSOLA: Vasoli, Pittaluga, La Minica, Battocchini, Piccardo, Bannati, Perasso, Rossi, Di Bella, Maltezi, Biancato. A disp. Ventura, Zaccheo, Boero, Scarsella, Brollo, Scaccianoce, Ponzo, Bettella, Di Nardo. All. Ambrosi.

CARRARESE: Balestri, Bongiorni, Shehu, Manzo, Maccabruni, Ogolini, Lodovici, Fortunati, Tivegna, Pedrazzi, Orlandi. A disp. Pinna, Ferri, Busnelli, Gandolfi, Vaira, Bennati, Scaletti, Dell'Amico, Centonze, Fantini, Petriccioli. All. Ficagna.

ARBITRO: Masini di Genova.

RETI: 30' Di Bella, 65' Biancato, 80' Dell'Amico.

Terza sconfitta consecutiva per la Carrarese Berretti che viene superata sul terreno dell'Albissola per due a uno. Ancora un colpo a vuoto per la formazione di Ficagna che sembra davvero non riuscire a trovare il bandolo della matassa in questa parte di torneo. Carrarese che va sotto alla mezzora del primo tempo con un gol del ligure Di Bella. Nella ripresa la Carrarese gioca meglio ma è l'Albissola che trova il raddoppio al 65' con Biancato. La reazione degli azzurrini comunque c'è e porta all'1-2 realizzato all'80' da Dell'Amico. Carrarese anche assai sfortunata all'ultimo minuto di gioco con Ugolini che colpisce la traversa con le speranze di un possibile pareggio che vanno cosi' in fumo.