Carrarese Berretti corsara a Pistoia

Nel recupero della prima giornata gli azzurrini si impongono per due a uno

Calcio Junior - PISTOIESE-CARRARESE 1-2

(Berretti)

PISTOIESE: Isolani, Iccardei, Ussia, Mecacci, Giomi, Gaggioli, Tempesti, D'Orsi, Nieri, Pinucci, Nannini.A disp. Gambini, Fiorentini, Iuliano, Fosci, Grilletti, Nieri, Viti, Ibralium, Peirotti, Bartolini, Luka, Parri. All. Pascali.

CARRARESE:Balestri, Maccabruni, Busnelli, Manzo, Vaira, Ugolini, Lodovici, Nobile, Fantini, Orlandi, Scaletti. A disp. Gallina, Bianchi, Ferri, Gandolfi, Bennati, Fortunati, Pedrazzi, Tivegna, Petriccioli. All. Ficagna.

ARBITRO: Leonetti di Firenze.

RETI: 25' Orlandi, 43' Nannini, 74' Tivegna.



PISTOIA- La Berretti azzurra corsara a Pistoia. Gli azzurrini si mister Ficagna si aggiudicano il recupero della prima giornata di campionato superando a domicilio per due a uno i pari età arancioni. Carrarese che passa in vantaggio grazie a Orlandi al 25' ben servito da Scaletti dalla destra. La Pistoiese su azione analoga poco prima dell'intervallo trova la realizzazione del momentaneo pareggio con un gol di Nannini. Il gol partita al 74' con Tivegna (foto) che con una grande girata trafigge Isolani per la vittoria degli azzurrini.