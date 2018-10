Carrarese Berretti, buon pari a Pisa.

Gli azzurrini recuperano con merito lo svantaggio e conquistano un buon punto esterno

Calcio Junior - PISA-CARRARESE 1-1

PISA: Iacoponi, Carelli, Liberati, Penco, Masetti, Galligani, Di Benedetto, Viti, Salvaggio, Zefi, Campigli. A disp. Toni, Fatticcioni, Pieragioli, Landucci, Ruggiero, Sovino, Panattoni, Caradonna, Freschi. All. Birindelli.

CARRARESE: Balestri, Maccabruni, Busnelli, Manzo, Vaira, Ugolini, Nobbile, Fortunati, Fantini, Orlandi, Petriccioli.A disp. Gallina, Bianchi, Ferri, Lodovici, Gandolfi, Battilani, Bennati, Bongiorni, Scaletti, Tivegna, Mosti, Pedrazzi. All. Ficagna.

ARBITRO: Carrara di Lucca.

RETI: 7' st Salvaggio, 34' st Fantini.

PISA- La Berretti della Carrarese esce con un buon punto dal terreno del Pisa al termine di una gara condizionata dal forte vento. Prima frazione conclusa senza gol ma con la squadra di mister Ficagna che recrimina per un penalty evidente su Fantini non concesso. In apertura di ripresa il Pisa passa in vantaggio con Salvaggio anche se l'azione era viziata da un fallo su Vaira non vista dall'arbitro. Carrarese che non demorde e dopo un paio di occasioni trova il pareggio con un colpo di testa di Fantini. Carrarese che sabato prosismo ospiterà alla Covetta la Robur Siena.