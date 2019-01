Carrarese baby, Petriccioli convocato in Nazionale Lega Pro U17

L'attaccante classe 2002 è in forza alla Berretti e si sta allenando anche con la prima squadra di Silvio Baldini

Calcio Junior - Soddisfazione per il settore giovanile azzurro. Davide Petriccioli, cresciuto nelle giovanili azzurre dove è tornato quest'estate dopo una parentesi di due anni e mezzo alla Fiorentina, è stato convocato il Nazionale Lega Pro Under 17.



Questo il comunicato della Carrarese.



"Carrarese Calcio 1908 informa che il giovane calciatore,Davide Petriccioli è stato convocato nella Rappresentativa Nazionale Lega Pro Under 17 nei giorni di mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio, per uno stage, che si terrà a Roma, presso il "Vigor Sporting Center".

La società si congratula con il ragazzo e con tutto il Settore Giovanile azzurro per l'ottimo lavoro svolto."