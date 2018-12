Carrarese baby, la Festa di Natale

Alle fine l'emozionante saluto dei tanti bambini della Scuola calcio al piccolo Christian il bambino di Pontedera affetto da una grave malattia

Calcio Junior -

Si è conclusa nel modo piu' emozionante possibile ovvero il saluto dei tanti bambini della Scuola calcio al piccolo Christian il bambino di Pontedera affetto da una grave malattia le cui cure sono molto costose e per il quale si stanno mobilitando tutti i piu' grandi personaggi dello sport. Ieri sera, presso i locali di Carrara Fiere di Marina di Carrara è andata in scena la Festa di Natale del settore giovanile della Carrarese. Presenti tutte le categorie baby azzurre dalla Berretti ai Pulcini 2009 che sono salite sul palco tra gli applausi e qualche intervista del presentatore della serata ovvero il bravo Saverio Beghè , telecronista di Eleven Sport.



A consegnare il dono di Natale ad ognuno dei piccoli calciatori azzurri una rappresentanza dei giocatori della prima squadra ovvero Borra, Caccavallo, Biasci, Piscopo e Maccarone oltre all'immancabile mascotte Drag8 con tanto di cappellino natalizio. Ad ognuno dei ragazzi è stato regalato uno zainetto dello sponsor tecnico Joma. Durante la serata sono intervenuti il professor Gualtiero Magnani ed il direttore sportivo Gianluca Berti che oltre a fare gli auguri si è soffermato in particolare sulla Berretti sottolineando come questa squadra debba essere in campo piu' "cattiva" sportivamente parlando per ottenere maggiori risultati sul campo.



Piscopo e Biasci si sono distinti in alcune battute tra le quali quella di Piscopo riguardo al fatto che non si sia ancora capito se Biasci è destro o mancino. Infine l'intervento di Caccavallo che ha sottolineato l'importanza dello sport ma anche della scuola, proprio lui che ha personalmente confessato di essere stato una "capra" sui banchi di scuola. Alla fine della serata un brindisi ed un ricco buffet per tutti.