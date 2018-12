Carrarese baby, a Fossone il `II°Memorial Puccetti`

Per la categoria Pulcini nove le squadre partecipanti anche da fuori regione

Calcio Junior -

Una bella iniziativa è in programma domani mattina a partire dalle 8,45.



Si tratta del torneo giovanile di beneficenza "2° Memorial Puccetti", che si svolgerà presso il centro sportivo della Carrarese Calcio di Fossone in via Fosdinovo, 13. Tutto l'incasso sarà devoluto in beneficenza alla Nibit Onlus del prof Michele Maio, luminare nell'ambito della ricerca contro il cancro.



Nove le squadre partecipanti tra le quali l'Enotria di Milano, nota scuola calcio dell'Inter. Si tratta di calcio a 7 per Pulcini del 1° anno.



In dettaglio, il programma prevede:

ore 8 accoglienza;

8,45--10,55 qualificazioni gironi A e B;

11--13,10 qualificazioni girone C;

12 pranzo atleti e adulti gironi A e B; 13,30 pranzo atleti e adulti girone C;

14,45--16,10 finali: gironi argento e bronzo;

16,15--17,45 finali: girone oro.

Ore 18 premiazioni.



Previsto anche il pranzo che sarà servito nella struttura adiacente al centro sportivo, gli atleti nella sala ristorante, gli adulti al buffet del gazebo.



Queste le nove società partecipanti: Carrarese, Don Bosco Fossone, San Lorenzo Campi, San Marco Avenza, Tarros, Venturina, Enotria, Gavorrano, Rivasamba.



Il torneo si svolgerà con la disputa di 3 gironi da 3 squadre ciascuno in cui verranno assegnati 3 punti a vittoria ed un punto per il pareggio.

Successivamente si svolgeranno 3 gironi finali da 3 squadre ciascuno tra le prime classificate (Oro), le seconde (Argento) e le terze (Bronzo).