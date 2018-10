Carrarese 2005, una sconfitta immeritata

A Pontedera gli azzurrini giocano bene, segnano con Cacciatori ma vengono battuti 2-1

Calcio Junior - (Giovanissimi Reg 2005)

PONTEDERA-CARRARESE 2-1

PONTEDERA: Strambi, Gattai, Carcione, Cantini, Del Bono, Barbapietri, Martini, Fiaschi, Acordino, Zucchelli, Ambrosio,. A disp. Ariginelli, Canu, Bonotti, Cecconi, Spottile, Billetta, Bamba, Puzangara, Fili.All. Creanza

CARRARESE: Ragonsei, Buonafede, Zeka, Cosentino, Pasquini, cacciatori, Gianpieri, Pepe, Dell'Amico, Negri, Folcarelli.A disp. Andreani, Bedini, Faconti, Zaccagna, Petriccioli. All. Mazzanti.

RETI: 40' Martini, 46' Cacciatori, 60' Cecconi.

PONTEDERA- Sconfitta immeritata per la Carrarese 2005 che a Pontedera gioca una buona partita ma deve cedere ai granata che passano per 2-1. Primo tempo tutto azzurro con la Carrarese che sfiora per due volte il vantaggio e che non passa solo per le prodezze del portiere granata. Nella ripresa il Pontedera passa in vantaggio con Martini al 40'. La reazione azurra non si fa attendere e Taitan Cacciatori (foto) al 46' su calcio di punizione rimette in equilibrio il match. Pareggio che dura poco perche' Cecconi al 60' di testa infila per il due a uno finale che punisce oltremodo la Carrarese. Azzurrini che ij settimana cercheranno di riordinare le idee in vista del prossimo appuntamento ovvero il match sempre in trasferta questa volta sul terreno della Pistoiese.