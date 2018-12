Carlos ha scelto la porta

Il figlio di Maurizia Cacciatori sulle orme del nonno Franco "Cardello" è portierino dei baby del Livorno

Calcio Junior - "Devo essere sincera, fare la mamma del portiere è un’ansia pazzesca. Non lo avevo considerato." Con queste parole sul suo profilo Facebook Maurizia Cacciatori ha commentato pochi giorni fa l'esordio da portiere del figlio Carlos Maria nella squadra baby del Livorno, città dove risiede assieme al marito Francesco Orsini ex giocatore di pallacanestro vincitore con la Virtus Bologna , squadra di una altro grande icona dello sport carrarese ossia Agusto "Gus" Binelli , un Supercoppa Italiana nel 1995.



Con madre pallavolista e "Orso" o "Botta" come lo chiama la moglie, ossia Francesco il padre cestista , Carlos anche se ha scelto il calcio , non poteva che iniziare la sua attività sportiva con l'uso delle mani come del resto anche suo nonno Franco , il mitico "Cardello" portiere della Carrarese tra gli anni sessanta e settanta oltre che del Perugia e del Pisa in serie B. Per la cronaca l'esordio tra i pali del piccolo Carlos con la maglia amaranto è terminato con un secondo posto alle spalle della Fiorentina.



Maurizia Cacciatori è una delle più grandi campionesse della pallavolo italiana. In carriera ha conquistato 5 scudetti, 5 Coppe nazionali, 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Campioni (Bergamo 1997 e 2000, Tenerife 2004), 1 Coppa CEV (Napoli 1999). È stata capitana della Nazionale dove ha totalizzato 228 presenze, vincendo un oro ai Giochi del Mediterraneo (2001), un bronzo e un argento agli Europei del 1999 e del 2001. Nei campionati mondiali del 1998, a Osaka, viene eletta miglior palleggiatrice.



In questi mesi sta presentando con successo anche il suo livebook dal titolo "Senza rete" libro scritto a quattro mani con il giornalista Riccardo Romani, primo volume della collana "Assist", curata dall’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Demetrio Albertini. Un libro redatto con grande passione: «È stato scritto interamente di notte, dopo giornate estenuanti con i bambini una sera ho preso un bicchiere di Bailey's e da lì è cominciato tutto. Spero che i miei figli non si arrendano di fronte alle sottrazioni della vita; Ines e Carlos pallavolisti? Uno gioca a calcio e l’altra pratica ginnastica artistica. A entrambi fa schifo la pallavolo.». Severa ma giusta.