Cantera Massese ospite al Ferraris

Sabato scorso i baby calciatori hanno assistito al match di serie A tra Genoa e Cagliari

Calcio Junior - Molti di loro hanno assistito alla prima partita di serie A. Tanta felicità per i ragazzini della Cantera Massese che sabato scorso hanno potuto seguire dal settore distinti al match di serie A tra Genoa e Cagliari concluso sul risultato di parità 1-1. Cantera Massese legata a doppio fllo col Genoa anche riguardo alle propria attività sportiva. L'accordo infatti è nato nell'estate 2018 e quindi meno di un anno fa. Un punto di riferimento in più per i giovani calciatori di Massa, nato grazie all'impegno di alcuni ex giocatori locali e la benedizione dell'ex capitano del Genoa, Marco Rossi. In primo piano la figura di Marco Puppi, ex giocatore di Massese, Spezia, Carrarese e Viareggio ancora oggi ricordato dagli amanti del bel calcio che fu per la sua tecnica davvero deliziosa, ha concretizzato questa idea con l'appoggio esterno di Marco Rossi e la collaborazione con l'Accademia del calcio dell'ex portiere di serie A, Stefano Pardini che ha fatto squadra con Lorenzo Benassi e Gabriele Ricci, attivi sui campi di gioco dilettantistici e di calcio a 5. Il tutto con a disposizione un centro sportivo di primo livello come quello delle Colline Massesi, vero e proprio quartier generale della Cantera.



