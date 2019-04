Cantera Massese, le gare del fine settimana

La Categoria 2010 di mister Puppi impegnata alle Colline Massesi in un raggruppamento

Calcio Junior - Continua senza sosta l'attività della Cantera Massese, neonata societa' giovanile calcistica affiliata al Genoa e che svolge la sua attività presso l'impianto sportivo delle Colline Massesi sotto la guida di uno staff di prim'ordine come Stefano Pardini, Lorenzo Benassi e Marco Puppi e con presidente onorario la bandiera del Genoa Marco Rossi.



Il programma del prossimo fine settimana vedrà in campo le selezioni 2010 e 2011. Per quanto riguarda la squadra 2010 di Marco Puppi (nella foto) appuntamento alle Colline Massesi sabato 13 aprile alle ore 15.30 per un raggruppamento assieme a Turano, Academy MM e Ricortola. La categoria 2010 sarà invece impegnata nella gara esterna a Remola sul terreno del San Vitale. Gara programmata per sabato 13 alle 17.30.