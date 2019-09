Cantera Massese, il 7 ottobre la presentazione

Calcio Junior - E' ufficiale. Si terrà lunedi 7 ottobre a partire dalle ore 19 la presentazione ufficiale delle squadre giovanili della Cantera Massese che parteciperanno alla nuova stagione sportiva 2019/20. Presso il centro sportivo delle Colline Massesi infatti le categorie giovanili arancionere stanno continuando a sudare sotto gli ordini dei vari istruttori.



Per la Cantera all'orizzonte una stagione tutta da vivere. Il club ha aperto infatti ad altre tre annate ovvero 2008, 2009 e 2014 portando ad un totale di sette le categorie che prenderanno parte alla prossima stagione 2019-20.La Cantera ormai sta diventando sempre piu' un punto di riferimento in più per i più giovani, una società nata grazie all'impegno di alcuni ex giocatori locali e la benedizione dell'ex capitano del Genoa, Marco Rossi. In primo piano la figura di Marco Puppi, ex giocatore di Massese, Spezia, Carrarese e Viareggio ancora oggi ricordato dagli amanti del bel calcio che fu per la sua tecnica davvero deliziosa, ha concretizzato questa idea con l'appoggio esterno di Marco Rossi e la collaborazione con l'Accademia del calcio dell'ex portiere di serie A, Stefano Pardini che ha fatto squadra con Lorenzo Benassi e Gabriele Ricci, attivi sui campi di gioco dilettantistici e di calcio a 5.



Questo il quadro societario del club.



Presidente: Andrea Borghesi

Presidente Onorario: Marco Rossi

Direttore Generale: Marco Puppi

Resp. Amministrazione: Gianni Benedetti

Segretaria: Martina Puppi

Supporto Tecnico : Staff Accademia del Calcio.



L'organigramma tecnico



2013 Alessio della Pina

2012 Andrea Dell'Amico

2011 Graziano Benedetti, Brunello Della Pina

2010 Marco Puppi

2009 Francesco Tonarelli

2008 Gabriele Ricci