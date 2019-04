Cantera Massese, al via il `Torneo Primavera`

Sabato 4 e domenica 5 alle Colline Massesi in campo le categorie 2010 e 2011

Tutto pronto in casa Cantera Massese per il “Torneo Primavera” che si svolgerà presso l'impianto sportivo delle “Colline Massesi” nei giorni di sabato 4 e domenica 5 maggio e che sarà riservato alle categorie Primi Calci delle annate 2010 e 2011



Le società in campo.



PRIMI CALCI Cat. 2010

Girone A: Cantera Massese, Don Bosco Fossone, Colli Ortonovo, Forte dei Marmi

Girone B: Simone Bertacca, Arci Painazze, Ricortola, Nicolisola



Il programma delle gare. Durata partite 15 minuti,5 contro 5.



Sabato 4 maggio



Girone A.

Ore 19: Cantera Massese-Forte dei Marmi e Don Bosco Fossone-Colli Ortonovo

Ore 19.20: Cantera Massese-Don Bosco Fossone e Forte dei Marmi-Colli Ortonovo

Ore 19.40: Cantera Massese-Coli Ortonovo e Don Bosco Fossone-Forte dei Marmi.



Girone B.

Ore 20: Simone Bertacca-Nicolisola e Arci Pianazze-Ricortola

Ore 20,20: Simone Bertacca-Arci Pianazze e Ricortola-Nicolisola

Ore 20,40: Arci Paianzze-Nicolisola e Simone Bertacca-Ricortola



Domenica 5 maggio tutte le squadre torneranno in campo inserite in due gironi a seconda del piazzamento della prima giornata e quindi in gara per il girone Oro e per il Girone d'Argento, a partire dalle ore 18.





PRIMI CALCI Cat. 2011



Girone A: Cantera Massese, Don Bosco Fossone, Colli Ortonovo, Forte dei Marmi.

Girone B: Simone Bertacca, Arci Pianazze, Tarros Sarzanese, Turano Calcio.



Il programma delle gare. Durata partite 15 minuti,5 contro 5.



Sabato 4 maggio



Girone A.

Ore 17 : Cantera Massese-Colli Ortonovo e Don Bosco Fossone-Forte dei Marmi

Ore 17,20: Cantera Massese-Don Bosco Fossone e Forte dei Marmi-Colli Ortonovo

Ore 17,40: Cantera Massese-Forte dei Marmi e Don Bosco Fossone-Colli Ortonovo



Girone B.

Ore 18: Simone Bertacca-Tarros Sarzanese e Arci Pianazze-Turano Calcio

Ore 18,20: Simone Bertacca-Arci Pianazze e Turano Calcio-Tarros Sarzanese

Ore 18,40: Arci Piaanzze-Tarros Sarzanese e Simone Bertacca-Turano Calcio.



Domenica 5 maggio tutte le squadre torneranno in campo inserite in due gironi a seconda del piazzamento della prima giornata e quindi in gara per il girone Oro e per il Girone d'Argento, a partire dalle ore 16.