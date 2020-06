Le squadre che si contenderanno lo scudetto giocheranno sull’impeccabile tappeto in erba di Turano. In palio 18 maglie autografate della Serie A

Calcio Junior - Mercoledì 1 Luglio 2020, se ci sarà l'ok del governo ai tornei estivi, si riparte con il primo Torneo Junior (2008- 09 - 10 -11 -12 -13) dedicato alla Serie A, di fatto in contemporanea con il massimo campionato italiano, organizzato dall’Accademia del Calcio di Stefano Pardini.



Le squadre che si contenderanno lo scudetto giocheranno sull’impeccabile tappeto in erba di Turano che a causa della forzata chiusura è stato rimesso a nuovo e ci sarà la possibilità di vedere tutto il calcio di A su dei monitor esterni adiacenti alle tribune.



Nonostante si aspettino ancora i dettagli per l’eventuale ripartenza, la struttura di Turano é pronta ad accogliere in sicurezza bambini e genitori e la voglia di rivedere i nostri piccoli calciatori giocare é ancor più forte.



In palio 18 maglie autografate della Serie A e la possibilità di vedere le interviste a fine gara dei migliori giocatori delle serate.



Per info: Matteo 3453237050 - Stefano 3295773230