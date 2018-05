Calcio giovanile, tutto pronto per il `Sei bravo a...`

Sabato 19 e domenica 20 maggio ben sedici squadre della Categoria Pulcini 2007, vincitrici dei raggruppamenti provinciali, si daranno battaglia sotto gli occhi vigili dei tecnici e dirigenti della Figc

Calcio Junior - Un grande fine settimana di calcio giovanile a carattere regionale è in programma sul terreno del centro sportivo del "Paolo Deste" della Covetta. Grazie ad un'organizzazione come al solito perfetta da parte del club rossoblu, sabato 19 e domenica 20 maggio ben sedici squadre della Categoria Pulcini 2007 vincitrici dei raggruppamenti provinciali si daranno battaglia sotto gli occhi vigili dei tecnici e dirigenti della Figc, per la conquista dello scettro toscano ed il conseguente raggiungimento del pass per la finalissima nazionale.



Tutto pronto gia' da tempo presso il centro sportivo avenzino per la Festa Regionale del riservata alla categoria Pulcini 2007.



Si parte sabato pomeriggio alle ore 15 .30: sedici formazioni in campo con l'impianto della Covetta che annuncia il tutto esaurito. Grazie alla perfetta organizzazione della società San Marco Avenza che per la quarta volta consecutiva fa gli onori di casa a questa importante manifestazione le squadre sono state sistemate negli alberghi limitrofi e si preannuncia un vero e proprio boom sicuramente oltre le cinquecento persone tra atleti e genitori al seguito. Una due giorni di baby calcio che catalizzerà l'attenzione di sportivi, genitori ed addetti ai lavori.



A rappresentare la provincia di Massa Carrara sarà proprio la squadra dei padroni di casa della San Marco Avenza, che tre settimane fa a Ricortola ha conquistato il titolo provinciale accedendo di diritto alla fase regionale che tra l'altro ha la fortuna di poter giocare in casa propria. Le altre quindici formazioni con le quali i rossoblu si daranno battaglia sportiva sono pero' molto forti ed agguerrite.



Ecco l'elenco delle squadre partecipanti alla manifestazione: San Marco Avenza, Bellaria Cappuccini, Cattolica Virtus, Coiano Santa Lucia, Colligiana, Invicta Grosseto, Mazzola Valdarbia, Montecatini Murialdo, Montevarchi, Olimpia, Sangiovannerse, Sporting Arno, Tau Calcio, Venturina.



Domenica 20, al termine delle varie gare, la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti (sommando quelli ottenuti nelle fasi del sabato e della domenica mattina), parteciperà alla Festa Nazionale che si svolgerà a Coverciano.



Calcio Massa Carrara sarà presente alla manifestazione con il progetto "FOTO IN CAMPO". A bordo campo fotografie e stampe immediate dei piccoli campioncini.