Calcio a 5 Under 19, Aliboni: `Rimanere sul carro dei playoff `

Calcio Junior - L'U19 del Città di Massa Calcio a 5 domenica 10 settembre sarà impegnata sul campo del Prato per cercare di bissare il successo della passata giornata contro la Mattagnanese.



Il Mister dell’Under 19 Giacomo Aliboni commenta la partita e il buon momento della squadra: “Era fondamentale vincere per rimanere sul carro dei playoff e “vendicare” un po’ il brutto risultato subito a Gubbio nella partita precedente. La partita è andata bene, abbiamo sfruttato solo 2 occasioni da goal mentre se n’erano presentate diverse e come la regola del calcio insegna “goal sbagliato, goal subìto” abbiamo appunto preso due goal e poi la Mattagnanese ci ha raddoppiato ed è passata in vantaggio. Il secondo tempo è ripartito bene, i ragazzi sono entrati in campo con un altro piglio e hanno pressato parecchio. Grazie alla spinta abbiamo pareggiato e poi superato gli avversari che a loro volta hanno pareggiato a 3 minuti dalla fine. I ragazzi hanno rifatto una buona pressione e De Angeli ha chiuso il risultato per 6-5. Adesso voliamo sulle ali dell’entusiasmo di questa vittoria e andiamo domenica a Prato in una trasferta in cui sarà importante vincere, per prepararci alle prossime partite contro Poggibonsi e Grosseto che sono le due gazzelle della classifica”.