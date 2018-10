Berretti, trasferta in Sardegna

Domani pomeriggio azzurrini impegnati sul terreno dell'Arzachena

Calcio Junior -

La Carrarese Berretti si prepara alla prima trasferta stagionale ed inizia dalla piu' lunga e complicata del girone ovvero quella che vedrà i ragazzi di mister Ficagna domani pomeriggio impegnati sul terreno sardo dell'Arzachena.



La formazione biancoverde non ha ancora disputato il suo match d'esordio contro l'Albissola posticipato al 17 ottobre.

La Carrarese dal canto suo ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino. Sabato scorso gli azzurrini si sono imposti in rimonta alla Covetta per due a uno sulla Lucchese al termine di una gara tutta grinta e carattere. I tre punti sono arrivati grazie alle reti messe a segno da parte di Petriccioli (foto) e Vaira che hanno ribaltato il vantaggio iniziale dei rossoneri.



Questo il programma della giornata di domani con fischio d'inizio fissato per le ore 15. Arzachena-Carrarese, Pontedera-Olbia, Lucchese-Virtus Entella, Pisa-Robur Siena, Pistoiese-Arezzo, Torino-Albissola.



La situazione di classifica dopo la disputa della prima giornata del campionato è la seguente. Carrarese, Torino, Cuneo, Arezzo, Robur Siena 3 punti, Olbia, Lucchese, Pontedera, Pisa, Pistopiese, Albissola*, Arzachena*0. (* una partita in meno).