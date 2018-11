Berretti, sconfitta di rigore

Gli azzurrini di Ficagna puniti da un penalty a due minuti dal termine

Calcio Junior - CARRARESE-SIENA 0-1

CARRARESE : Balestri, Maccabruni, Shehu, Manzo, Vaira, Ugolini, Fortunati Nobile, Fantini, Orlandi, Tivegna.A disp. Paita, Bianchi, Ferri, Busnelli, Gandolfi, Lodovici, Bennati, Scaletti, Bongiorni, Petriccioli, Pedrazzi. All. Ficagna.

SIENA: Cefariello, Cecconi, Costaglioni, Fontana, Sersanti, Biagini, Gafa, Dami, Rosinini, Ferri, Discepolo. A disp. Comparini, Fneschi, Mbengue, Seazzu, Saventi, Finucci, Anselmi, Cavallini, Battistini, Costanzo. All. Signorini.

ARBITRO: Franchida di Pisa (Ass, Puccini di Pontedera e Matteucci di Livorno).

RETE: 43' st Ferri (rig)



AVENZA- Sconfitta di rigore (0-1) per la Berretti della Carrarese che cede al Siena per una rete a zero. A decidere la gara per gli ospiti un calcio di rigore decretato poco prima del novantesimo. Gara molto tattica e con pochi episodi di rilievo. Alcune occasioni pe parte ma senza alcun problema serio per le retroguardie avversarie. A due minuti dal termine del match Ferr viene atterrato in area. Per Donati è rigore che lo stesso Ferri trasforma. Nel finale inutile arrembaggio azzurro con Fantini che fallisce il pareggio da pochi passi.