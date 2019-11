Berretti Carrarese, recupero vincente

Calcio Junior - CARRARESE-ROBUR SIENA 2-1

CARRARESE: Gallina, Shehu, Della Pina, Manzo, Bianchi, Orlandi, Lodovici, Pedrazzi, Petriccioli, Fortunati, Scaletti. A disp. Pinna, Benassi, Ugolini, Bisci, Furio, Ferri, Dell'Amico, Cenderello, Centonze, Furno. All. Ficagna

ROBUR SIENA: Petrucci, Saventi, Busini, Basilicata, Abazi, Gaffa, Sestini, Chiti, Cioni, Borgognoni, Mazzei. A disp. Fieratimonti, Gambassi, Arrigucci, Seazzu, Del Grosso, Polacchi, Cerbara. All. Argigli.

ARBITRO: Cremone di Pisa (Ass. Cheli / Argiolas di Pisa)

RETI: 8' pt Mazzei, 26' st Petriccioli, 50' st Pedrazzi

AVENZA- Grande rimonta della Carrarese Berretti che supera in pieno recupero il Sienna (2-1) dopo essere andata sotto nel primo tempo.Una gara dai due volti. Nel primo tempo Robur Siena padrona del campo, nella ripresa solo Carrarese a dettare i tempi. La Robur Siena inizia forte e si porta in vantaggio all'8 con una bella azione di Mazzei bravo a trovare lo spazio giusto per superare Gallina . Formazione ospite che continua a premere in avanti ed a produrre altre azioni da rete che la difesa azzurra comunque sventa seppur con affanno. Carrarese che potrebbe pareggiare prima dell'intervallo ma Petriccioli da buona posizione non trova la rete. Nella ripresa gli azzurrini sono piu' aggressivi alla ricerca del pareggio che arriva al 26' con una bella azione di Centonze che serve l'accorrente Petriccoli il quale stavolta non sbaglia ed infila alle spalle di Petrucci. Carrarese che preme sull'acceleratore costringendo il Siena nella sua metà campo. Al 40' un tiro di Pedrazzi fa la barba al palo a portiere battuto. Preludio al gol dello stesso Pedrazzi al 95' che lascia partire un tiro velenoso che si insacca alle spalle di Petrucci.