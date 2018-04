Berretti, Carrarese-Olbia 3-1

Gliazzurrini di Antonucci salutano il suo pubblico con un bel successo casalingo

Calcio Junior - CARRARESE: Ceragioli, Maffini, Batti, Scognamiglio, Rebughini, Imperatrice, Crafa, Mosti, Miele G, Miele F, Lucchesini. A disp. Di Marco, Orlandi, Cattani, Giuseppini, Aldrovandi, Vaira, Ugolini. All. Antonucci.

OLBIA: Idrissi, Pittorra, Melgatri, Soro, Patta, pilo, Vacca, Vitiello, Scanu, Occhioni, De Marcus. A disp. Cibei, Nieddu, Paiano, Calvini.

Arbitro: Cremonini di Pisa (Ass. Coco e Palermo di Pisa)

Marcatori: 28' pt De Marcus, 22' st Orlandi, 43' Miele G, 46' Cattani.



AVENZA- La Berretti della Carrarese saluta il suo pubblico con un bel successo casalingo con l'Olbia per tre a uno nella gara di congedo dalla stagione 2017-18.



Gli azzurrini di mister Maurizio Antonucci hanno provato subito a spingere dalle parti del portiete sardo con azioni individuali di Miele e Lucchesini. Dopo mezz'ora di gioco passa pero' in vantaggio l'Olbia al termine di un'azione in velocità che vedeva De Marcus raccogliere un cross dalla sinistra ed infilare Ceragioli per il vantaggio ospite.



Carrarese che nella ripresa prendere in mano la situazione riuscendo a ribaltare il risultato. Al 22' gli azzurrini trovano prima il pareggio con un gol realizzato da parte di Orlandi. Nel finale di gara la Carrarese trova i tre punti prima con la rete di Giuseppe Miele e successivamente con il tris che porta la firma di Cattani.