Berretti, buona la prima

Petriccioli e Vaira affondano la Lucchese (2-1)

Calcio Junior -

CARRARESE-LUCCHESE 2-1

CARRARESE: Balestri, Maccabruni, Shehu, Manzo, Vaira Ugolini, Lodovici, Fortunati, Fantini, Orlandi, Petriccioli A disp. Tonetti, Bianchi, Ferri, Busnelli, Gandolfi, Mosti, Nobile, Battilani, Scaletti, Bongiorni, Bennati. All. Ficagna.

LUCCHESE: Tognarelli, Simi, Isola, Bacchini, Della Morte, Menapace, Fazzi, Sturba, Iardella, Guzzo, Cipriani. A disp. Scatena, Viani, Ferraro, Ferretti, Merlino, Dianda, Ameglio, Del Carlo, Votino, Fambrini, Zocco. All. Vannini.

ARBITRO:Celardo di Pontedera. (Ass. Perlamagna e Pinelli di Carrara).

RETI: 5' pt Fazzi, 40' pt Petriccioli, 38' st Vaira.



CARRARA- Sul terreno della Covetta la Carrarese Berretti brinda con il successo la gara d'esordio nella nuova stagione 2018-19. Gli azzurrini di Ficagna superano in rimonta la Lucchese grazie ai gol di Davide Petriccioli (foto) e Luca Vaira.

Lucchese che passa in vantaggio con Fazzi in apertura di gara. Il carattere degli azzurrini viene subito fuori e prima sfiorano il pareggio in almeno tre occasioni e poi lo trovano con un bel colpo si testa di Petriccioli. Nella ripesda un'altro colpo di testa, questa volta di Vaira firma il due a uno. Nel finale rete il tris di Orlandi è annullato per offside.