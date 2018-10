Nel prossimo fine settimana le annate minori della Carrarese al via dei campionati

Calcio Junior - Ancora una settimana di attesa e poi nel fine settimana di sabato 13 e domenica 14 ottobre anche per le categorie piu' piccole della Carrarese sarà finalmente clima campionato.



La Figc ha infatti resi noti i calendari dei tornei a cui partecipano le annate azzurre dal 2005 al 2009.



GIOVANISSIMI REG 2005 .Per quanto riguarda la squadra allenata da mister Mazzanti esordio in casa della Robur Siena.



UNDER 13 PROF 2006. I ragazzi di mister Bennati saranno impegnati nella trasferta sul terreno dei pari età del Livorno.



ESORDIENTI 2007. La Carrarese si mister Galeotti inizierà il suo cammino con la trasferta in casa dell'Aullese.



ESORDIENTI 2008. Si tratta dell' unica formazione degli azzurrini che farà esordio casalingo. Esattamente a Fossone contro la Palleronese



PULCINI 2009. Fuori casa i Pulcini che se la vedranno al Montuschi con la squadra dell' Oratorio Nazzano.