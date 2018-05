Aullese, chiusi i battenti da parte dei campionati provinciali

Vincono Allievi 2001 e 2002. successo anche dei Giovanissimi Regionali che conquistano la certezza matematica del terzo posto

Calcio Junior - Chiusi i battenti da parte dei campionati provinciali a cui ha preso parte l’Aullese.



Seconda posizione degli Allievi 2001 nel Girone A “lucchese”: Di più, con davanti una corazzata - commenta mister Tommaso Porfido - come il Forte dei Marmi che ha messo insieme più punti di qualsiasi altra squadra negli altri gironi, non potevamo fare. Dunque orgogliosi di questo posto d’onore.



Nel match conclusivo contro l’Oratorio Nazzano, battuto 2-1 al “Lorenzo Quartieri”, vantaggio di Petacchi a soluzione di una mischia nata da un tiro di Calvo e (nella ripresa dopo il pareggio avversario) match deciso da Fabiani con un sinistro in diagonale, su “assist” filtrante di Battaglia.



Hanno giocato: Delle Piane, Cardellini, Jovanovic; Malatesta, Calvo (Dallara), Venuti; Carare (Benelli), Fabiani, Petacchi; Battaglia e Tonelli (Bartolini).



Gli Allievi più giovani, quelli di classe 2002, da parte loro chiudono intanto con un 3-1 rifilato sempre ad Aulla alla Virtus Poggioletto: “Overture” di Chirita su passaggio di S. Mazzone, nella ripresa raddoppio di Ruffini sotto misura e infine gol di Brizzi su cross di Castagneto, la Virtus ha accorciato le distanze nel finale. Una traversa colpita su calcio piazzato da Lombardi, il quale ha sfiorato la rete pure in un’altra occasione, come d’altronde lo stesso Ruffini e Giardina. Comunque ha dovuto effettuare almeno un paio di parate assai impegnative il medesimo Magnani.



Trainer Antonio Mascia ha schierato: Gabrielli (Magnani), Gaspari, Rossi; Barontini, Miftah (Benvenuto), Mazzone S.; Giardina, Giromini, Lombardi (Ruffini); Prenci (Brizzi) e Chirita (Castagneto). Nel Girone A di Massa-Carrara i verde-nero terminano quinti.



Infine con un gol per tempo, i Giovanissimi Regionali “regolano” al “Lorenzo Quartieri” il Don Bosco Fossone e conquistano la certezza matematica del terzo posto nel Girone D toscano di categoria, a una giornata dal termine (poi via ai playoff contro la terza del C). Per la cronaca Aullesi in vantaggio al 10’, con un colpo di testa dal palo più vicino a quello più lontano da parte di Rossi, su corner di Bortolasi; al 20’ della ripresa il raddoppio di Berettieri con un calcio di punizione, procurato da Brice, a centrare il “sette”. Per il resto dominio neroverde, con Brice e Benincasa a mancare un altro gol a tu per tu col portiere avversario, solo nel finale reazione ospite che porta a un palo.



Il Tabellino



AULLESE - D. BOSCO FOSSONE 2–0



MARCATORI: Rossi e Berettieri.

AULLESE: Di Furia (Bacchi), Arcuri (Simonelli C.), Pennucci; Berettieri, Galeazzi (Bartolini), Simonelli (Benincasa); Mascia (Brugiati), Bortolasi (Pierotti), Lombardo; Rossi e Tavaroni (Brice). All. Perfigli.

DON BOSCO FOSSONE: Dagostini, Bencini, Bardacci; Petacchi, Falezza (Stagnari), Muracchioli; Maggiani, Bello (Mosti), Landi;,Marinari (Tesconi) e Parmigiani (Cucurnia N.). All. Cucurnia P.

ARBITRO: Benedetti di Carrara.



Nella foto, il d.s. dell’ Aullese, Pino Bosinco