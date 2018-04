Aullese, Allievi 2001 a forza nove

In quello che per il resto, sul fronte dei campionati provinciali, è stato un turno di pareggi

Calcio Junior - Allievi a forza nove (gol) in quello che per il resto, sul fronte dei campionati provinciali, quello scorso è stato un turno di pareggi.



Un 9-0, quello che gli Allievi annata 2001 rifilano a domicilio al Piano di Conca, “fanalino di coda” nel Girone A del campionato “lucchese” di categoria. Sblocca dal dischetto il risultato Petacchi, procurandosi peraltro il calcio di rigore, poi seguono doppietta di Fabiani e addirittura tripletta di Cardillo. Completano l’ “opera”, Ridondelli, Jovanovich e Bartolini.



Questa la formazione schierata da mister Tommaso Porfido: Delle Piane, Cardellini (Dallara), Jovanovich; Bartolini, Rossi, Venuti (Cardillo); Carare (Benelli), Fabiani, Petacchi (Malatesta), Battaglia e Ridondelli. Verde-nero sempre secondi all’inseguimento della capolista Forte dei Marmi.



Non riescono invece ad andare oltre il pareggio in bianco in casa del Ricortola, pur dominando, gli Allievi del 2002. Oltretutto ci si mette pure l’espulsione del portiere Magnani nel finale, per proteste, a complicare le cose. Nota di elogio particolare per Mattia Rossi della classe 2003.



Coach Antonio Mascia ha messo in campo: Zappelli (Magnani), Mazzone G., Rossi; Barontini, Miftah, Mazzone S., Giardina, Giromini, Chirita (Rossi M.); Ruffini (Lombardi) e Castagneto. A disposizione Benvenuto e Bertolini. Aullesi quinti nel Girone A del campionato di Massa-Carrara.



Pari interno altresì per i Giovanissimi del 2004, al “Lorenzo Quartieri”, contro il Viareggio 2014. Rete di Bianchi su azione personale. Gran partita in attacco di Piccolo.



Trainer Marino Pellegrini ha disposto il seguente allineamento: Bartolini (Galleri), Genovesi (Biancardi), Remedi; Pesce, Fittipaldi (Di Tommaso), Sahahini; Lombardi (Giannarelli), Piccolo, Califfi (Rinaldi); Bianchi (Chiocca) e Marchetti (Gilli).



Vincono in compenso i Giovanissimi 2003 (3-1 sulla Croce Verde) ad Aulla, i quali però sono fuori classifica, in quanto i neroverdi sono già rappresentati nella competizione regionale della categoria. Pareggia Buttini su cross di Stoian, sorpasso con Benincasa su corner di Pierotti e chiusura dello “score” da parte ancora di Buttini, su penalty concesso per un fallo di mano.



Il tecnico Luciano Olivieri ha giocato con: Di Furia (Buffoni), Benincasa, Pierotti; Luciani (Conti), Jovanovich, Tognini; Simonelli J. (Brice), Zavatto, Touil (Boutmane); Stoian e Buttini (Evangelista).



Nel frattempo, sul fronte regionale i Giovanissimi fanno 0-0 con l’ Atletico Lucca capolista nel Girone D, nel recupero al “Quartieri”. Il tecnico Stefano Perfigli ha detto che il match è stato intenso e molto tattico. Principale palla-gol la traversa colpita da Brugiati nella ripresa. Nel complesso pareggio giusto e ciò significa che l’ Aullese all’unisono ha tenuto validamente testa alla capoclassifica.



Ed ecco il tabellino dell’incontro



AULLESE – ATLETICO LUCCA 0 – 0

AULLESE: Di Furia, Simonelli C., Pennucci; Berettieri, Galeazzi, Bertolini; Brugiati, Bortolasi, Lombardo; Rossi (Brice) e Tavaroni (Simonelli J.). A disp. Galleri, Arcuri, Benincasa, Mascia, Touil. All. Perfigli.

ATLETICO LUCCA: Martinelli, Russo, Romiti; Lunardi, Lombardi D., Sensi; Bertellotti (Lombardi A.), Simi (Franco A.), Di Bello; Giusti (Baroncini) e Franco L. (Rosso). A disp. Del Carlo. All. Tempesti.

ARBITRO: Cosentini di Carrara.



Nella foto, l’allenatore degli Allievi B, Antonio Mascia