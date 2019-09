Aulla Sport 2019 replica alle critiche

- Passati dieci giorni dallarilasciata a Toscana Gol dal ds dell'Nicola Contipelli, arriva la replica della nuova societàche tramite un comunicato stampa inviato in redazione comunica quanto segue:La SSD Aulla Sport 2019 Srl alla luce del l’intervista rilasciata dal D.S. della ASD Aullese 1919 Contipelli Nicola alla testata giornalistica on line “Toscana Gol” intende effettuare, fermamente, alcune precisazioni.I soci fondatori della SSD Aulla Sport che sono genitori, imprenditori e professionisti Aullesi, non hanno nel loro stile quello di evidenziare le mancanze degli altri ma, viste le continue “provocazioni” (fino ad oggi volutamente ignorate) desiderano fare chiarezza sulle motivazioni che hanno portato la società “AS.D. Aullese 1919” ad essere esclusa dall’ affido dell’impianto “Quartieri”.Il Comune di Aulla ha recentemente indetto un regolare bando, per tutti gli impianti sportivi sul territorio comunale, che prendeva in esame diverse caratteristiche meritocratiche dei partecipanti al bando stesso.Tali caratteristiche sono pubbliche e quindi non c’è nessuna “incredibile storia” ma semplicemente l’esame oggettivo di diversi fattori delle varie società sportive.A seguito dell’affido alla nostra società siamo entrati in possesso di un impianto sportivo e qui davvero inizia una storia incredibile.Buche nel parcheggio dello stadio enormi, reti di recinzione dei vari campi divelte o bucate, spogliatoi con impianti elettrici ed idraulici in condizioni pessime di sicurezza e pulizia, estintori scaduti da anni, defibrillatore automatico presente ma non funzionante e senza revisione, bar / servizi ed accoglienza dei genitori fatiscenti specie se confrontati agli impianti di altre società.Era una situazione perfetta per fare del vittimismo ed evidenziare anni di menefreghismo e pressa pochezza nella gestione di un impianto pubblico da parte di chi ci ha preceduto ma invece ci siamo “rimboccati le maniche” e ci siamo messi al lavoro impiegando denaro e tempo per poter ridare al Quartieri ed alla scuola calcio lo “smalto” che secondo noi meritava e merita.Leggere od ascoltare certe interviste (che speriamo siano state verificate dalla suddetta testata prima della pubblicazione) ci fanno sorridere pensando, nonostante i numerosi iscritti paganti alla scuola calcio, anche a tutti i vari allenatori e/o collaboratori non rimborsati negli ultimi anni ed ai molti sponsor della zona che quando li contatti ti chiudono “le porte in faccia” prima di raccontarti le brutte esperienze che hanno avuto nel recente passato.Oltre a tutte queste “cose incredibili” tristemente reali, che per alcuni personaggi potrebbero essere però faziose, terminiamo questo comunicato stampa allegando uno stralcio della determinazione (interamente pubblicata sul sito del Comune) del comune di Aulla dove e’ possibile rilevare i motivi di esclusione.Senza nessun rancore facciamo i migliori auguri al Montignoso per il nuovo sodalizio con l’ASD Aullese 1919".