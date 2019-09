Atletico Carrara, vigilia di `Open Day`

Calcio Junior -

Alla vigilia dell'atteso "Open day" dell'Atletico Carrara, il dirigente nerazzurro Riccardo Rinaldi (nella foto con Igor Menichini all'Olimpico di Torino) ci spiega di cosa si tratta.



In cosa consiste l'Open Day dell'Atletico Carrara?



Si tratta di un incontro riservato alle bambine ed ai bambini dal 2007 al 2013.



In cosa si differenzia il vostro open day rispetto alle tante iniziative similari organizzate dalle altre società?



Posso parlare ovviamente per la.nostra realtà, non sapendo le altre società cosa hanno fatto o faranno.



Il nostro incontro grazie l'affiliazione con il Torino, sarà una sorta di stage, ovviamente completamente gratuito, nel quale tutti i nostri istruttori, guidati da Umberto Esposito tecnico di Torino fc Academy, seguiranno i partecipanti alle prese con esercizi e giochi che riprendono le metodologie di allenamento della scuola calcio del Toro.





A chi è riservato l'evento,?



Ovviamente ai nostri tesserati ed a coloro che non risultano ancora presso altre società.





Ricordiamo data, luogo ed orario.





Sabato 7 settembre alla Fossa dei Leoni a partire dalle ore 18.