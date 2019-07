Atletico Carrara ufficialmente col Toro

Calcio Junior -

Da oggi ufficialmente al via la stagione sportiva 2019-20 e l'Atletico Carrara, attraverso la sua pagina ufficiale Facebook , comunica l'inizio del rapporto di collaborazione triennale con il Torino Fc Academy



Il testo della comunicazione.



"Con l'avvio della stagione sportiva 2019 -2020 inizia ufficialmente l'accordo di affiliazione tra Atletico Carrara e Torino.

Un accordo basato su formazione continua di tecnici e ragazzi, tanti appuntamenti durante la stagione, il primo previsto per il 7 settembre alla Fossa dei Leoni con gli "Open day", per tutte le annate, seguiti e diretti dai tecnici Toro.

La nostra segreteria, presso la Fossa dei Leoni, e' aperta tutte le sere dalle ore 18 per le iscrizioni, sia per i bambini che per le bambine.



_____

NM