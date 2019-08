Atletico Carrara, scendono in campo i Giovanissimi

Calcio Junior -

Domani, lunedi 19 agosto Sul terreno in sintetico della "Fossa dei Leoni" al via la ripresa dell'attività per le annate 2005 e 2006 dell'Atletico Carrara, che disputeranno, rispettivamente, il campionato giovanissimi under 15 e quello giovanissimo b under 14.

I 2005 saranno affidati a Cristiano Pigerini , tecnico molto conosciuto a livello giovanile, reduce da un biennio sulla panchina della Tarros ed in precedenza, tra le varie, alla guida degli allievi dell'Aullese.



Saranno venti i ragazzi a disposizione del mister per un campionato che si preannuncia impegnativo per la probabile presenza di squadre sia della provincia di Massa Carrara che di Lucca in un torneo che assume quindi un carattere interprovinciale e sicuramente molto piu' impegnativo nonche' interessante.

I 2006 saranno allenati da Fabio Barsottini,giovane tecnico preparato e fresco del corso allenatori, ma che vanta già diverse esperienze sulle panchine di Carrarese, Don Bosco Fossone e Academy Montignoso. Barsottini sarà coadiuvato nella guida della squadra da Elisabeth Puvia, alla sua prima esperienza, ma con alle spalle molti anni da giocatrice nel calcio femminile.



Anche per il tandem Barsottini-Puvia saranno una ventina i ragazzi a disposizione, con alle porte il loro primo campionato ad undici.

Anche le squadre giovanissimi (così come quelle delle scuola calcio) si avvarranno della supervisione di Igor Menichini, coordinatore tecnico, scelto ed avallato dal Torino, allo scopo di trasferire le metodologie di allenamento del settore giovanile granata nell'ambito del recente accordo di affiliazione siglato tra le due società.



