Atletico Carrara, sabato è Open Day col Toro

Calcio Junior -

In casa Atletico Carrara al via tutte le annate giovanili nerazzurre per la preparazione estiva

Tra ieri ed oggi infatti alal Fossa la ripresa l'attività per le annate dal 2007 al 2013.

Ieri è stata la volta degli esordienti secondo anno 2007, affidati a Massimo Menconi.

Quest'oggi sarà la volta dei Pulcini 2008 2009 2010 con i loro istruttori Michele Fabiani, Massimo Giangare' e Franco Puccinelli.



Già attiva invece, con un paio di allenamenti già svolti, la Scuola Calcio 2011 2012 2013 affidata a Stefano Tosi che si avvarrà della collaborazione di Erika Cannoni. Tutte le annate saranno supervisionate dal coordinatore tecnico Igor Menichini.



Questa settimana condurrà all'"Open Day" di sabato 7 settembre con il Torino, che si svolgerà per le annate dal 2007 al 2013 dalle ore 18.

Una sorta di stage condotto da tecnici dell'Atletico e del Torino completamente gratuito.