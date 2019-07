Atletico Carrara, parla Igor Menichini

Calcio Junior -

Igor Menichini (nella foto con Marco Regina , Torino Academy) dopo oltre dieci anni di panchine in importanti societa' quali ad esempio Lido di Camiaore, San Marco Avenza, Pietrasanta e Viareggio, e dopo il campionato appena concluso alla guida dei giovanissimi b dell'Atletico Carrara cambia ruolo: coordinatore tecnico della societa' della Fossa dei Leoni.



Igor, come e dove nasce questa scelta?



"Con il Direttore (Riccardo Rinaldi) avevo un accordo di allenare per due anni l'annata 2005 per poi dedicarmi all'area tecnica, l'affiliazione con il Torino ha accellerato le cose considerando che le societa' affiliate necessitano di un coordinatore tecnico."z



In cosa consisterà il tuo ruolo?



"Lavorero' trasversalmente sul campo, coadiuvando gli istruttori, su tutte le annate dal 2004 al 2013 (l'Atletico Carrara partecipera' a tutte le categorie dal calcio a 5 a quello ad 11, passando pe le annate a 7 ed a 9) recependo le metodologie Torino e trasferendole ai nostri tecnici ed ai nostri ragazzi.

Essendo un ruolo completamente nuovo per me, cercherò di assimilare il più possibile le informazioni e i consigli che mi verranno suggeriti dai dirigenti del Torino Academy."



In cosa si contraddistinguono le metodologie del Torino Fc?



"L'attenzione continua alla crescita tecnica e motoria dei ragazzi, attraverso esercizi ed allenamenti gia' testati nel settore giovanile granata, metodologie che ai basano sulla ripetizione elevata del gesto, sull'intensita' e su situazioni che i ragazzi ritroveranno in partita. In pratica le sedute saranno mirate a costruire il giocatore pensante. Ogni 20 giorni faremo poi il Pti (perfezionamento tecnico individuale) dove tutti i nostri tecnici seguiranno a rotazione i ragazzi di tutte le annate con il rapporto massimo di un istruttore ogni quattro ragazzi, il tutto seguito direttamente dai tecnici del Toro."



Prossimi appuntamenti?



"In sede , alla Fossa dei Leoni, ogni pomeriggio dalle 18 in poi sono aperte le iscrizioni che riguardano sia i ragazzi che le ragazze. Inoltre sabato 7 settembre faremo, presenti i responsabili del Torino, gli open day per le annate dal 2007 al 2014, aperte ai nostri tesserati ed a tutte le ragazze e ragazzi non ancora tesserati non altre societa' nonche' a tutti coloro che intenderanno iniziare a giocare a calcio."