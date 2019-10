Atletico Carrara ospite del Toro

Calcio Junior -

Una giornata da ricordare a lungo quella che domenica pomeriggio i ragazzi dell'Atletico Carrara hanno passato allo Stadio Olimpico-Grande Torino , la casa granata. In seguito all'affiliazione triennale stipulata a luglio con la Torino Academy i piccoli giocatori nerazzurri, assieme a tutte le altre società Academy granata d'Italia e del Mondo, hanno sfilato in campo nel prepartita della gara di serie A tra Torino e Cagliari raccogliendo gli applausi di tutto lo Stadio per poi sedersi in tribuna ed assistere al match terminato col risultato di parità (1-1).



La società nerazzurra pienamente soddisfatta della riuscita dell'evento, ha voluto effettuare dei ringraziamenti attraverso un comunicato.



"La società Asd Atletico Carrara dei Marmi ringrazia la società Torino Fc nelle persone del Presidente Urbano Cairo, del Direttore Generale Antonio Comi, del Responsabile Academy Teo Coppola e dei suoi collaboratori Umberto Esposito, Marco Regina e Manuel Ravelli.

Il ringraziamento va per la splendida ospitalità, per i saluti ricevuti e per le belle parole spese nei nostri confronti.

La società intende ringraziare le famiglie dei nostri giovani calciatori che, con la loro presenza hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa.

Un enorme grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato, sperando di aver lasciato nei loro cuori un ricordo che si terranno per sempre.

Un ringraziamento speciale al nostro coordinatore tecnico Igor Menichini ed alla nostra istruttrice Erika Cannoni che hanno accompagnato i ragazzi nella sfilata e sugli spalti.

Infine un enorme grazie al nostro segretario Gianluca Ruocco per la.perfetta macchina organizzativa, ed al nostro dirigente Riccardo Rinaldi, referente in società per i rapporti con il Torino e primo artefice dell'affiliazione con la società granata."