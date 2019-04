Atletico Carrara, mister Dati: `Una stagione molto positiva´´

"Bisogna ringraziare e complimentarsi con i ragazzi che sono stati bravissimi nel raggiungere l'obiettivo"

Calcio Junior - Un campionato Juniores Provinciale vinto e una salvezza con due giornate di anticipo nel difficile torneo regionale, viaggiando sempre nelle zone nobili della graduatoria e per un discreto periodo anche in prima posizione. Questo il bilancio delle ultime due stagioni dell'Atletico Carrara Juniores di mister Michele Dati, allenatore classe 1980 che via via sta acquisendo sempre più esperienza, e dopo ottimi risultati nelle giovanili sembra pronto per approdare in prima squadra, mondo che conosce molto bene vista la sua passata esperienza da bomber.



Michele Dati con il pareggio di sabato sul campo del Candeglia è arrivata la salvezza matematica. Come reputa questa stagione dell'Atletico Carrara? "La stagione è stata molto positiva anche se causa infortuni di gioco abbiamo perso troppi giocatori e si è visto nel finale di stagione".



Per un bel periodo siete stati al vertice della graduatoria, tanto che si pensava che avreste potuto fare l'impresa di vincere due campionati consecutivi. Cosa è mancato per ambire alla vittoria finale?"È mancato il numero dei giocatori, come anticipato prima, e poi bisogna essere obbiettivi, la nostra non era una squadra che poteva ambire alle prime tre piazze, è stata costruita per salvarsi il prima possibile e bisogna ringraziare e complimentarsi con i ragazzi che sono stati bravissimi nel raggiungere l'obiettivo".



Un Atletico Carrara che ha stupito gli addetti ai lavori per il bel gioco espresso e le idee chiare. Merito del mister? "Di questo ne sono orgoglioso perché i ragazzi hanno dato la massima disponibilità e condivisione per cercare di applicare i nostri principi di gioco che secondo me hanno dato i loro frutti, per il bel gioco espresso. Il merito è tutto il loro che prima hanno condiviso poi cercato di applicare... Un gran gruppo!"



Parlando del tuo futuro, ci sono voci che dicono che il prossimo anno approderai in una prima squadra, puoi confermare? "Ora dobbiamo chiudere il nostro campionato nel migliore dei modi e pensare al presente. Poi valuteremo cosa fare in futuro..."