Atletico Carrara, la riconferma di Menichini

Calcio Junior - Anche per la stagione 2020 -21 l'Atletico Carrara avrà, nel ruolo di responsabile tecnico, Igor Menichini.



Nell'ambito del progetto di affiliazione la figura del Responsabile Tecnico e centrale per consentire la corretta applicazione dei metodi di allenamento previsti da casa Toro.

Menichini non abbandonerà la panchina, dedicandosi alla conduzione degli Esordienti A 2008.



Il pensiero del tecnico nerazzurro.

"Tra tutte le annate che andremo a gestire, il 2008 e' senza dubbio tra quelle che merita maggiori attenzioni, in considerazione del fatto che terminerà, con il prossimo campionato, il percorso della scuola calcio, dovremo preparare i nostri ragazzi per il calcio ad 11, per questo motivo, assieme alla società, abbiamo deciso questa soluzione."



A breve verra' comunicato l'intero staff tecnico della Fossa dei Leoni per la stagione 2020/21.