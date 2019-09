Atletico Carrara juniores , inizio in salita

Calcio Junior -

Un punto in tre partite. L'Atletico Carrara Juniores regionale di mister Farusi non è partito nel migliore dei modi nel campionato Under 19 regionali. I nerazzurri infatti, dopo il 2-2 all'esordio sul campo del Coiano Santa Lucia hanno subìto due sconfitte ed esattamente in casa alla Fossa contro il Lanciotto Campi (0-3) e successivamente. sabato scorso, in casa dell' Intercomunale Monsummano che ha vinto il match per 4-1.



Occorre sicuramente una svolta considerato che , essendo ad inizio stagione vi è ancora tutto il tempo per correggere gli errori. Una prima occasione è data dal prossimo match che vedrà la formazione nerazzurra scendere sul sintetico della Fossa contro la Galcianese prima del derby cittadino alla Covetta in casa della San Marco in programma sabato 5 ottobre.



Atletico Carrara-Galcianese in programma alla Fossa sabato 28 settembre alle ore 16 sarà arbitrata dal signor Panighini della sezione di Carrara.