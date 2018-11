Atletico Carrara JR, mister Dati: «La vittoria col Fossone ha dato la svolta»

All'esordio nella difficile categoria Juniores Regionali i suoi ragazzi sono a 3 punti dal vertice

Calcio Junior - Dopo la fantastica cavalcata che ha portato alla vittoria del campionato Juniores Provinciale, con pochissimi innesti la sua squadra sta facendo un figurone anche nel torneo Regionale: terzi in classifica (17 pt), a pari merito con i cugini del Don Bosco Fossone e a sole tre lunghezze dalla capolista Candeglia Porta al Borgo. Stiamo parlando dell'Atletico Carrara Dei Marmi e di mister Michele Dati, ex bomber di lusso che già da qualche anno ha intrapreso la carriera di allenatore nelle giovanile della squadra marmifera:



All'esordio nel campionato regionale siete partiti alla grande, attualmente terzi in classifica e a due punti dalla vetta. Vi aspettavate un inizio così positivo? "Nessuno si aspettava quest'inizio non conoscendo la categoria ed avendo aggiunto solo qualche giocatore rispetto all'anno scorso, però fin'ora abbiamo dimostrato di meritarci la posizione in cui siamo".



Sabato però è arrivata una brutta sconfitta, sul campo del San Filippo, come è andata la partita? "Sabato contro il San Filippo, neoprossa come noi, è andata male: abbiamo preso 4 dei 5 gol per nostre ingenuità".



State vivendo una bellissima bagarre con il Don Bosco Fossone. Come reputi la squadra di mister Tavarini? "Il Don Bosco ha una gran bella squadra, nel derby però abbiamo giocato meglio noi e abbiamo vinto una importante partita che a mio avviso ha dato la svolta e la consapevolezza dei nostri mezzi".



In Seconda Categoria non c'è più bisogno di fuori quota e per la tua squadra può essere un vantaggio... Cosa ne pensi? "Ho la possibilità di scegliere i miei fuoriquota classe '99 senza alcun problema e questo ci dà una grande mano, visto che abbiamo integrato solamente 5 o 6 giocatori nuovi".



Quali pensi che siano le tre squadre più forti della Juniores Regionale? "Non le ho viste ancora tutte ma credo che le più quotate siano Lammari, Candeglia, Porta al Borgo, Don Bosco Fossone e Poggio a Caiano".