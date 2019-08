Calcio Junior - L'Atletico Carrara Juniores ha finalmente conosciuto il suo cammino nel campionato regionale 2019-20.

Si apre una nuova avventura per la selezione Under 19 nerazzurra quest'anno affidata alla guida di mister Marco Farusi (foto) dopo che Michele Dati è stato promosso al timone della prima squadra in Seconda categoria.



Atletico Carrara che esordirà nel torneo sabato 7 settembre in trasferta sul terreno di gioco del Coiano Santa Lucia. Prima gara in casa il 14 settembre quando alla Fossa dei Leoni ariverà il Lanciotto Campi Bisenzio.



Pri9mo derby alal quinta giornata alla Covetta in casa della San Marco.



Questo il cammino nerazzurro nella competizione 2019-20



Coiano Santa Lucia- Atletico Carrara

Atletico Carrara-Lanciotto

Monsummano-Atletico Carrara

Atletico Carrara-Galcianese

San Marco Avenza-Atletico Carrara

Atletico Carrara-Castelnuovo Garfagnana

Migliarino Vecchiano-Atletico Carrara

Zenith Audax-Atletico Carrara

Atletico Carrara-Atletico Lucca

Montecatini-Atletico Carrara

Atletico Carrara-Massese

Poggio a Caiano-Atletico Carrara

Atletico Carrara-Maliseti

Stiava-Atletico Carrara

Atletico Carrara-Fossone