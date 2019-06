Atletico Carrara, i mister delle giovanili

Calcio Junior - Dopo l'ufficializzazione dell'accordo con l'Academy Torino Fc, l'Atletico Carrara è già al lavoro per allestire le rose giocatori del settore giovanile in vista dell'inizio della stagione sportiva 2019-20. Il direttore sportivo Riccardo Rinaldi assieme ai suoi collaboratori ha deciso i nomi dei mister delle formazioni giovanili ad undici.



Vediamo nel dettaglio.

La selezione juniores regionali, dopo l'addio di mister Michele Dati promosso in prima squadra è stata affidata alla guida di Marco Farusi , tecnico molto conosciuto con esperienze con Massese, Tirrenia e Ricortola.

La panchina degli Allievi B 2004 ad Angelo Scaletti da anni nell'organigramma tecnico dell'Atletico Carrara.

I Giovanissimi A 2005 sono invece stati affidati alla guida di Stefano Pigerini ex tecnico delle giovanili di Tarros Sarzanese ed Aullese.

A Fabio Barsottini , fresco di patentino, il timone della selzione riguardante i Giovanissimi B 2006.

Massimo Menconi è stato ufficializzato come il nuovo trainer della selezione Esordienti A 2007.

Infine Igor Menichini grazie all'affiliazione con il Torino assume il ruolo di coordinatore tecnico lavorando trasversalmente sulle varie annate e facendo da cinghia di trasmissione tra le metodologie Torino ed i vari tecnci ed istruttori nerazzurri.

La dirigenza della Fossa è attualmente al lavoro anche per designare gli istruttori che seguiranno le categorie piu' piccole come i Pulcini ed i Primi Calci.