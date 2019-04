Atletico Carrara, gli juniores festeggiano la salvezza

La squadra di mister Dati protagonista di uno splendido campionato, giocherà anche il prossimo anno nei regionali

Calcio Junior - Sta per concludersi il campionato juniores regionale e l'Atletico Carrara, neopromosso lo scorso anno dei provinciali, festeggia la salvezza con due giornate d'anticipo. I nerazzurri si mister Dati hanno disputato un torneo assai positivo, oltre ogni aspettativa a conferma di una qualità tecnica davvero invidiabile. Con il pareggio di sabato scorso per 1-1 a Candeglia l'Atletico ha raggiunto quota 40 punti e puo' affrontare le restanti due partite con la consapevolezza di aver raggiunto l'obiettivo stagionale.



Queste le parole del diesse Riccardo Rinaldi.



"La salvezza matematica ottenuta con due giornate di anticipo e' un risultato davvero importante per la nostra societa'. Al primo anno in un campionato regionale abbiamo disputato una stagione di ottimo livello, stando sempre nella parte alta della classifica.

E' vero che nel girone di ritorno c'e' stato un calo sia di risultati che di prestazioni, ma il lavoro svolto dal mister Dati e dal suo vice Barsottini e' stato piu' che ottimo anche in considerazione degli infortuni occorsi a numerosi nostri titolari (Salvetti, Ricci, Baldelli, Pianini e Bertelloni).

Ora cercheremo di chiudere nel migliore modo possibile il campionato, gia' proietteti all'allestimento della rosa per il prossimo campionato."



Sabato prossimo i nerazzurri affronteranno l'ultima fatica casalinga ospitando sul rettangolo della Fossa l'Atletico Lucca.



Classifica : Lammari 54, Zenit 47, Lanciotto 45, Migliarino 44, Don Bosco Fossone 43, Valdinievole 41, Maliseti 40, Atletico Carrara 40, Poggio a Caiano 39, Galcianese 35, Candeglia 34, Atletico Lucca 33, San Filippo 33, Mezzana 30, Camaiore 29, Pescia 18.



Prossimo turno (6/4/2019): Atletico Carrara-Atletico Lucca, Zenit-Candeglia, Mezzana-Galcianese, Don Bosco Fossone-Lammari, Pescia-Lanciotto, Camaiore-Maliseti, Migliarino-S.Filippo, Poggio a Caiano-Valdinievole