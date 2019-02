Atletico Carrara giovanile, `Fidelity`col Toro

Quattro ragazzi nerazzurri ad uno stage dei granata. Domani alla Fossa provino generale sotto l'occhio del Torino

Calcio Junior - Grande soddisfazione in casa Atletico Carrara. Quattro ragazzi del vivaio nerazzurro infatti sono stati convocati per uno stage del Torino. Martedi e mercoledi prossimi 26 e 27 febbraio quattro ragazzi dell'Atletico Carrara, nell'ambito del progetto Fidelity con il Torino Fc, saranno infatti ospiti della societa' granata per uno stage formativo con i tecnici della societa' presieduta da Urbano Cairo. Si tratta di due atleti facenti parte della squadra Giovanissimi B 2005 ovvero Emanuele Pasquini e Davide Saulle, nonche' due ragazzi degli Esordienti ossia Tommaso Marcucci e Diego Battistoni.



" Per noi e' un motivo di grande orgoglio questa opportunita' creatasi per i ragazzi grazie al rapporto di reciproca cordialita' instaurato con il Toro- afferma il diesse Riccardo Rinaldi - segno che il lavoro svolto dai nostri tecnici è professionalmente importante."



Domani pomeriggio intanto alcuni tecnici giovanili del Torino saranno prresenti alla Fossa dove assisteranno a provini delle varie categorie nerazzurre.