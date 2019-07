Atletico Carrara, ecco lo staff tecnico delle varie annate

Calcio Junior -

L'Atletico Carrara, in vista del taglio del nastro della nuova stagione 2019-20 ha ufficializzato tutti gli allenatori delle varie categorie nerazzurre dalla Prima squadra ai Pulcini.



Questo lo staff tecnico della Fossa dei Leoni.



Prima squadra: Michele Dati

Juniores : Marco Farusi

2004: Angelo Scaletti

2005: Cristiano Pigerini

2006: Fabio Barsottini

2007: Massimo Menconi

2008: Michele Fabiani

2009: Massimo Giangare'

2010: Franco Puccinelli



Scuola Calcio Primi calci: Stefano Tosi .



Coordinatore tecnico : Igor Menichini.



Responsabile organizzativo Scuola calcio: Mirko Vatteroni



La Societa' conferma che il giorno sabato 7 settembre si svolgera' l' "Open Day Torino Fc Academy ", per le annate dal 2007 al 2013.



Sul campo gli istruttori dell'Atletico Carrara verranno affiancati da quelli del Torino Football Club.



L'Open Day e' aperto :



-Ai tesserati Atletico Carrara



-Ai non tesserati presso alcuna societa'



-Ai tesserati di altre societa' purche' muniti di nulla osta da parte della societa' di appartenenza e di visita medica in periodo di validita'.





La segreteria dell'Atletico Carrara, alla Fossa dei Leoni, e' aperta tutti i pomeriggi dalle 18 alle 20 per le iscrizioni, aperte sia ai ragazzi che alle ragazze per le annate dal 2007 al 2013.