Atletico Carrara, al via la Scuola Calcio

Calcio Junior -

L'Atletico Carrara, affiliato Torino Academy Fc, comunica che a partire dal primo luglio sara' possibile iscriversi alla Scuola calcio nerazzurra per le annate che vanno dal 2008 al 2014. L'iscrizione e' aperta anche alle bambine che, per regolamento, hanno la facolta' di giocare con i maschietti piu' piccoli di un anno oppure con i pari eta'.



Anche per loro iscrizioni aperte dal primo luglio per le annate dal 2007 al 2013.



Per tutti, maschi o femmine, la possibilita' di entrare nel mondo del Torino fc Academy con percorsi formativi mirati.