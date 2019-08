Calcio Junior -

Sta per cominciare la nuova stagione sportiva 2019-20 ed il settore giovanile dell'Atletico Carrara dei Marmi si sta 'preparando al meglio. Tra i nuovi arrivati alal Fossa dei Leoni l'istruttore Franco Puccinelli proveniente dalla San Marco.



"Ho accettato questa nuova sfida - dichiara Puccinelli- in un ambiente sereno e ideale per poter lavorare con i Pulcini del 2010 inoltre avere un partner come il Torino Fc è una garanzia di serietà e qualità. Cominceremo gli allenamenti ad inizio settembre in previsione dell'open day di sabato 7 settembre, una sorta di stage (completamente gratuito) dove assieme agli istruttori del Torino metteremo in pratica le loro metodologie di allenamento.L'Open day è riservato a bambine e bambini dal 2007 al 2013. "