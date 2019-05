Atletico Carrara, affiliazione al Toro

A partire dal 1° luglio la società della Fossa sarà affiliata al Torino Fc. Presentazione del progetto in Comune mercoledi 5 giugno

Calcio Junior - Si apre un nuovo corso per la storia dell'Atletico Carrara ed in particolar modo per il settore giovanile nerazzurro. Dopo alcuni mesi di studio e contatti l'Atletico ha deciso per un'importante affiliazione ovvero quella con la società del Torino. La presentazione del progetto è fissata per mercoledi 5 giugno presso la sala consiliare del Comune di Carrara.

Questo il testo dell'ufficializzazione dell'accordo sportivo pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del sodalizio nerazzurro.



"Dopo mesi di reciproca conoscenza abbiamo il piacere di informarvi che l'Atletico Carrara si leghera' al Torino Fc attraverso un'affiliazione triennale con Torino Fc Academy.

Il progetto, che mette al centro la formazione di tecnici e tesserati con le linee guida del settore giovanile granata, verra' presentata direttamente dal Direttore di Torino Academy Teodoro Coppola mercoledi 5 giugno presso la sala consiliare del Comune di Carrara alle ore 19. La presentazione verra' preceduta da un'allenamento, con i tecnici del Toro, delle squadre giovanili dell'Atletico.

Nella prima settimana settembre , sempre con la presenza dei tecnici granata verranno organizzati gli open day per tutte le annate della scuola calcio.