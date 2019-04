Apuania Cup Primavera, sabato e domenica in campo

Si gioca nel week end presso il Centro Sportivo “Il Lago” il torneo riservato alle categorie 2010 e 2012

Calcio Junior - Si giocherà questo week end la terza edizione dell'Apuania Cup Primavera, manifestazione calcistica FIGC organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche ASD Sportivamente e Città di Massa, riservata alle categorie 2010 e 2012 e arrivata quest'anno alla sua terza edizione.



Nel pomeriggio di sabato 27 aprile (prima partita alle ore 15.00) e nella mattinata di domenica 28 (prima partita alle ore 9.30) scenderanno in campo rispettivamente le categorie 2010 e 2012, organizzate in due gironi unici all'italiana, al termine dei quali avverrà la premiazione per tutti i partecipanti. Durante l'intera manifestazione, come ogni edizione, gli organizzatori metteranno a disposizione dei presenti il servizio Foto in Campo, con scatti fotografici durante le partite e stampa istantanea 15*22 a bordo campo.



Di seguito tutte le squadre partecipanti:



Categoria 2010 (sabato 27 aprile): Pianazze, Città di Massa, Forte Dei Marmi, Margine Coperta, Palleronese, Pontremolese, Sporting Apuania, Versilia



Categoria 2012 (domenica 28 aprile): Academy Massa Montignoso A, Academy Massa Montignoso B, Aullese A, Aullese B, Palleronese B, Turano A, Turano B, Versilia