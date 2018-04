Un bellissimo week end all'insegna del calcio giovanile (FOTORACCONTO)

Calcio Junior - In un bellissimo fine settimana estivo, si è disputata la II edizione della "Apuania Cup Primavera", manifestazione calcistica per i più piccoli organizzata dalle società sportive ASD Sportivamente e Città di Massa.



Tutte piene le tribune del Centro Sportivo il Lago di Marina di Massa, per quella che è stata una bellissima giornata di sport e di divertimento. I bimbi delle 13 squadre partecipanti si sono affrontati in due gironi all'italiana nei due campi sintetici, riempiendo il pomeriggio di sabato 21 e la mattina di domenica 22 con continue e vivaci partite senza sosta.



Come di consueto, alla fine della manifestazione tutti i bimbi sonio stati premiati con la medaglietta personalizzata Apuania Cup Primavera e hanno potuto portare a casa la foto ricordo del torneo, grazie al servizio fotografico "Foto in campo" offerto dagli organizzatori.



Di seguito le società che hanno aderito al torneo: Massese (2 formazioni), Ricortola, Forte Dei Marmi, Turano (2 formazioni), Academy Massa Montignoso (3 formazioni), Don Bosco Fossone, Aullese, Pianazze, Città di Massa.



Nella gallery in evidenza, una raccolta delle moltissime fotografie fatte durante il torneo